Игумен Лука назвал самые важные дни Рождественского поста

Продолжается Рождественский пост. В рубрике «Батюшка подскажет» настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) назвал корреспонденту 7info самые важные дни поста, а также рассказал, что стоит успеть сделать в постные дни.

Традиционно самым важным периодом Рождественского поста являются последние пять дней перед торжеством, их называют предпразднством. В эти дни строже соблюдаются пищевые ограничения, важно также усилить молитву, сосредоточиться на покаянии, чтобы встретить праздник в лучшем расположении души.

Игумен Лука обращает внимание: для человека нет периода лучше поста, чтобы, приложив усилия, исправить что-то неблагочестивое в его жизни. Например, это может быть и расставание с вредными привычками, и завершение греховных отношений. Пробуждение от греховного сна — важнейшая подготовка к светлому празднику Рождества.