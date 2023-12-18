Понедельник, 18 декабря, 2023
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Игумен Лука назвал самые важные дни Рождественского поста

7info7
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Продолжается Рождественский пост. В рубрике «Батюшка подскажет» настоятель Спасо-Преображенского Пронского мужского монастыря игумен Лука (Степанов) назвал корреспонденту 7info самые важные дни поста, а также рассказал, что стоит успеть сделать в постные дни.

Традиционно самым важным периодом Рождественского поста являются последние пять дней перед торжеством, их называют предпразднством. В эти дни строже соблюдаются пищевые ограничения, важно также усилить молитву, сосредоточиться на покаянии, чтобы встретить праздник в лучшем расположении души.

Игумен Лука обращает внимание: для человека нет периода лучше поста, чтобы, приложив усилия, исправить что-то неблагочестивое в его жизни. Например, это может быть и расставание с вредными привычками, и завершение греховных отношений. Пробуждение от греховного сна — важнейшая подготовка к светлому празднику Рождества.

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