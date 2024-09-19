Игорь Угольников поделится мыслями о патриотизме в новом выпуске программы «Однажды…»

В новом выпуске программы «Однажды…» (16+) на НТВ 22 сентября Игорь Угольников поделится мыслями о патриотизме, ученики и коллеги Василия Ланового откроют мемориальную плиту в его честь, продюсеры мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» раскроют свои планы, поэтесса Анна Егоян расскажет о гастрольной жизни, а юный вундеркинд Тимофей Тарасенко поведает о своих победах. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Народный артист России Игорь Угольников организовал студию «ВоенФильм» и снимает кино о подвигах русских солдат. Как продюсер он создал картины «По зову сердца», «Позывной «Журавли», «Брестская крепость» и другие. А недавно затеял строительство комплекса «Рубеж обороны» в кинопарке «Москино» и приступил к работе над сценариями новых военных фильмов. Чтобы помнили.

Именно с этой целью на доме в Староконюшенном переулке, где жил народный артист СССР Василий Лановой, открыли мемориальную доску. В театре Вахтангова он прослужил более 60 лет, а в Институте имени Щукина учился и преподавал. Воспоминания о нём будут жить очень долго.

Добрая память обеспечена и мюзиклу «Ничего не бойся, я с тобой»: после двух лет аншлагов трогательная история станет фильмом. Уже в декабре продюсеры представят проект «Последняя сказка» на музыку Евгения Загота. Его тема — восточные страсти по-русски.

Не испытывает недостатка в зрительской любви и молодая поэтесса Анна Егоян. В социальных сетях за ней следят около двух миллионов поклонников. Свои стихотворения Анна читает с артистизмом и безупречной дикцией. Неудивительно, что график её выступлений расписан на полгода вперёд.

Гастролирует и 12-летний московский школьник Тимофей Тарасенко. Он лучше всех на континенте собирает мегаминкс — разновидность кубика Рубика с 12 гранями. Сейчас в планах юного вундеркинда участие в чемпионате Азии, где его соперниками станут китайцы. А в следующем году — чемпионат мира.