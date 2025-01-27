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Фото: https://vk.com/igor_murog?w=wall587470996_8497
Армия и СВО

Игорь Мурог призвал рязанцев отдать свое оружие бойцам ВС РФ в зону СВО

Анастасия Мериакри

Сенатор от Рязанской области Игорь Мурог призвал рязанцев передать свое оружие бойцам ВС РФ в зону СВО. Об этом он сообщил на своей странице ВКонтакте.

Сенатор обсудил этот вопрос на встрече с начальником Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Рязанской области генералом-майором полиции Виктором Лачевым. Вместе они обсудили возможность создания законопроекта, который освободит граждан от уплаты госпошлины на оформление разрешительных документов при приобретении оружия в целях передачи в зону СВО.

По словам Мурога, солдатам в зоне СВО нужно «гладкоствольное многозарядное оружие для борьбы с дронами». Сенатор просит всех, у кого есть такое оружие, отдать его на передовую.

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Передать принадлежащее оружие можно в Управлении Росгвардии по Рязанской области. Телефон центра лицензионно-разрешительной работы: 8(4912)20-24-29.

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