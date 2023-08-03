Игорь Маковский открыл 10-ю профессиональную Коллегию «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в Рязани

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» — управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский открыл полугодовую Коллегию, собравшую в Рязани более 150 руководителей исполнительного аппарата, блока безопасности и филиалов Обществ, а также лидеров Советов молодежи и начальников районов электрических сетей. Кроме того, ещё 18 тысяч участников присоединились к заседанию в онлайн-режиме.

Во время Коллегии собравшиеся подведут итоги работы за первое полугодие текущего года, наметят планы на будущее.

По словам Маковского, российские энергетики работают в условиях повышенных рисков не только в приграничных регионах, но и на территории Центрального федерального округа. Вопросы безопасности в этой ситуации вышли на первый план.

Но и стратегические цели компании — снижение потерь, увеличение нетарифной выручки, улучшение производительности труда — остаются без изменений. Скорректированы лишь методы достижения целей, ускоренными темпами внедряются отечественные технологии и разработки.