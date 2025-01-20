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Фото: пресс-служба ТНТ
Кино и ТВ

Игорь Крутой рассказал, как попал в шоу «Конфетка» на ТНТ

Анастасия Мериакри

Еще никогда выпуск шоу «Конфетка» не был таким крутым, как в эту субботу. Впервые в истории проекта с переделкой песни на сцене появился маэстро Игорь Крутой. Вместе с Алсу он исполнил песню “Качели” Алёны Коновальчик из Магнитогорска. Игорь Яковлевич аккомпанировал Алсу на рояле, а также исполнил один из куплетов песни. Студия, ведущие и члены жюри не смогли сдержать эмоций от такого крутого выступления. Сам маэстро признался, что попал в «Конфетку» только благодаря жене.

«Дело в том, что жена Гарика дружит с моей женой. И жена меня уговорила прийти на «Конфетку». Я не знал, куда иду», — признался Игорь Крутой.

Стоит отметить, что дебют Игоря Крутого в «Конфетке» — не первый в этом сезоне шоу. В премьерном выпуске на сцене проекта впервые оказался Григорий Лепс, которого все ждали два сезона.

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Какие еще сюрпризы преподнесёт «Конфетка», смотрите по субботам в 21.00 на ТНТ!

Игорь Крутой рассказал, как попал в шоу «Конфетка» на ТНТ Маэстро выступил в дуэте с Алсу во втором выпуске проекта
Фото: пресс-служба ТНТ

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