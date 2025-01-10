Российская сторона нанесла массированный удар по военной инфраструктуре Украины. Как сообщает aif.ru, удары проводились с использованием различных средств поражения: от бомб и беспилотников до баллистических ракет.

Взрывы прогремели в ряде украинских регионов: Киевская, Черкасская, Винницкая, Сумская, Днепропетровская, Хмельницкая, Полтавская области.

Также поступили сообщения о пожарах в Киеве.

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Как утверждает военный эксперт Владимир Ераносян, удары в приграничных районах Украины преследовали цель ликвидации группировок, готовящихся к переброске в Курскую область. По его словам, речь идет о формированиях численностью около 40 тысяч бойцов и сотнях единиц техники. Превентивные удары были нанесены, чтобы ослабить потенциал противника на этапе выдвижения.

Кроме того, удары были направлены на аэродромы в Киевской, Полтавской и Хмельницкой областях. Ераносян отметил, что на этих аэродромах могли находиться французские истребители Mirage, переданные Киеву, а также американские F-16.

Эксперты подчеркивают, что в начале нового года удары российской стороны сосредоточились исключительно на военной инфраструктуре: заводах, ремонтных базах и воинских частях. В отличие от предыдущих периодов, энергетические объекты Украины, такие как подстанции, в этот раз не подвергались атаке.

По мнению наблюдателей, такой подход может быть связан с гуманитарными аспектами. Россия неоднократно заявляла, что ведет борьбу не с народом Украины, а с его политическим режимом.

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Военный эксперт Александр Ивановский отметил, что в ближайшем будущем по оборонной инфраструктуре Украины может быть нанесен ещё более мощный удар. В настоящее время, по его словам, ведётся так называемая «пристрелка», в ходе которой выявляются позиции систем ПВО и авиационного прикрытия ВСУ.

Ивановский также упомянул об ударе с использованием системы «Орешник», который, по его мнению, можно ожидать в ближайшее время.