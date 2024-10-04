Идеальный возраст для создания семьи у каждого знака Зодиака

Для успешного брака крайне важно ответственно подойти к выбору периода для создания семьи. Конечно, в первую очередь, возраст для создания семьи будет варьироваться в зависимости от индивидуальных обстоятельств каждого человека. Но с точки зрения астрологии возможно дать некоторые рекомендации для знаков зодиака, с подходящими возрастами для создания семьи. Периоды, когда заключение брака может стать особенно желанным и удачным, 7info перечислила астролог Ирина Ряскина.

Овны энергичны и инициативны, но им нужно время, чтобы научиться ответственности. В возрасте 25 — 30 лет они как раз уже достаточно самостоятельны, чтобы строить отношения, и вместе с тем ещё полны энергии и энтузиазма.

Тельцы ценят стабильность и комфорт, поэтому предпочитают создать семью, когда они финансово устойчивы. А этот момент как раз может наступить между 28 и 35 годами. К этому времени чаще всего они уже хорошо устроились в жизни и готовы к серьёзным обязательствам.

Близнецы любознательны, общительны, но склонны к свободе. Им нужно время для самопознания и поиска подходящего партнёра, поэтому им не стоит торопиться с созданием семьи. Лучше всего создать семью после 30 лет, когда они обретут внутреннюю гармонию и поймут, чего действительно хотят от жизни.

Раки эмоциональны и заботливы. Чаще всего они стремятся к семейным ценностям и готовы создать семью уже в достаточно молодом возрасте. Для них идеальный возраст — 23-28 лет, когда они уже достаточно зрелы, чтобы создать тёплый и уютный семейный очаг.

Львы любят быть в центре внимания, поэтому им важно найти партнёра, который сможет поддержать их амбиции. А для поиска отвечающего критериям партнёра нужно время. Поэтому идеальный возраст для создания семьи — 27-32 года, когда они уже добились определённых успехов в жизни и скорее всего чётко понимают, чего они стоят и кого хотят видеть рядом.

Девы практичны и критичны. Они предпочитают тщательно планировать свою жизнь и семью, поэтому чаще всего они предпочитают создавать семью после 30 лет, когда у них уже есть стабильная карьера и чёткое представление о том, как они хотят строить свою жизнь.

Весы ценят гармонию и партнёрство, поэтому они стремятся создать семью, когда найдут идеального для себя человека. Но они могут потратить немало времени на поиски. Идеальный возраст для создания семьи — 29-34 года, когда они уже достаточно уверены в себе и своих чувствах.

Скорпионы эмоциональные, страстные и глубоко чувствующие. Они нуждаются во времени для построения глубоких отношений. Поэтому им лучше всего заводить семью не очень рано, после 30, когда моции уже обрели зрелость, а они удовлетворены своим социальным статусом.

Стрельцы любят свободу и приключения, им нужно время для путешествий и самопознания перед созданием семьи, поэтому им не стоит торопиться. Но в целом они могут создать успешный брак в любом возрасте, потому что готовы смотреть на партнёра оптимистично и идти на компромиссы. Но всё же самые удачные браки у Стрельцов бывают в более зрелом возрасте — 28-35 лет, когда они уже успели пожить для себя и готовы к семейной жизни.

Козероги стремятся к социальному успеху и стабильности, поэтому они часто создают семью попозже, между 28 и 33 годами, когда уже достигли определённых высот в карьере. Слишком ранний брак может их тяготить, потому что Козерогам необходимо удовлетворить свои социальные амбиции и чувствовать независимость. Ранний брак может этому помешать.

Водолеи предпочитают свободу и независимость, поэтому они могут откладывать создание семьи на неопределённый срок. Но для них идеальный возраст — 32-37 лет, когда они уже достаточно зрелы, чтобы принимать более ответственные и серьёзные решения.

Рыбы романтичны и мечтательны, у них может быть много иллюзий о семейной жизни, особенно в очень молодом возрасте, которые, как правило, разбиваются о быт. Поэтому Рыбам лучше создавать семью, когда они уже более осознаны и научились ценить себя, в 24-30 лет.