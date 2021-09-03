И снова 3 сентября

3 сентября — это день, когда каждый второй житель России вспоминает нетленку, исполненную Михаилом Шуфутинским и сочинённую Игорем Николевым.

Жители Петербурга, даже выступили с предложением сделать 3 сентября выходным.

Чем же ещё, кроме известного хита, интересен этот день?

3 сентября отмечается День воинской славы России — День окончания Второй мировой войны (1945 год).

Решение перенести празднование этой знаменательной даты со 2 на 3 сентября было принято в апреле 2020 года.

Изменения в ФЗ «О внесении изменений в статью 1(1) Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России»» от 23 июля 2010 года были сделаны в связи с «сохранением исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества».

Ежегодно 3 сентября Россия отмечает День солидарности в борьбе с терроризмом.

Эта памятная дата установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане (Северная Осетия, 1— 3 сентября 2004 года),

3 сентября отмечается День Национальной Армии республики Молдова и день движения независимости в Тунисе.

В народном календаре день 3 сентября имеет несколько названий – Фаддей-Проповедник и Василиса-Льняница. Оба названия – отсылка к значимым образам христианской веры, которые особенно чтили наши предки. Именно поэтому для третьего дня сентября существует много традиций и заветов, которые передаются из уст в уста.