Суббота, 4 ноября, 2023
На главнуюОрганы властиАдминистрация

И.о. мэра Рязани Виталий Артемов провел объезд городских территорий

7info 2
Фото: сайт администрации

4 ноября исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. Среди объектов, которые посетил мэр, — Мемориальный парк на Скорбященском проезде, Нижний городской парк, сквер имени Маргелова и дом на улице Пушкина, который восстанавливают после взрыва газа.

Мемориальный парк на Скорбященском проезде планируют благоустроить с сохранением концепции. Там необходимо обновить асфальтное покрытие, отремонтировать барельеф и плитку. Работы будут проводить поэтапно, сообщает пресс-служба администрации.

Еще одним пространством, которое осмотрел Артемов, стал Нижний городской парк. В нем уже выполнили планировку территории, произвели устройство бетонного основания части дорожек и начали укладку гранита. До 30 сентября 2024 года здесь установят освещение, 27 комплектов скамеек и урн, детские и спортивные площадки, видеонаблюдение и проведут озеленение. В планах – реконструкция входных групп, амфитеатра и сцены, ремонт ограждения и лестниц.

В сквере имени Маргелова подрядная организация заменила тротуарную плитку, установила подсветку памятника погибшим в локальных войнах, освещение, видеонаблюдение и высадила растения. До конца ноября в сквере появятся лавки, урны, цветники и малые архитектурные формы.

В доме на улице Пушкина, который пострадал от взрыва газа, восстановлена часть фасада. В течение недели рабочие закончат возведение стен первого и второго этажа и частично разрушенной кровли. В 1-ом подъезде проводят внутреннюю отделку и меняют оконные проемы.

Артемов отметил, что подрядной организации необходимо ускорить темпы и увеличить количество рабочих.

И.о. мэра Рязани Виталий Артемов провел объезд городских территорий
И.о. мэра Рязани Виталий Артемов провел объезд городских территорий
И.о. мэра Рязани Виталий Артемов провел объезд городских территорий

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах