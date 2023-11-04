И.о. мэра Рязани Виталий Артемов провел объезд городских территорий

4 ноября исполняющий обязанности главы администрации Рязани Виталий Артемов провел очередной объезд города. Среди объектов, которые посетил мэр, — Мемориальный парк на Скорбященском проезде, Нижний городской парк, сквер имени Маргелова и дом на улице Пушкина, который восстанавливают после взрыва газа.

Мемориальный парк на Скорбященском проезде планируют благоустроить с сохранением концепции. Там необходимо обновить асфальтное покрытие, отремонтировать барельеф и плитку. Работы будут проводить поэтапно, сообщает пресс-служба администрации.

Еще одним пространством, которое осмотрел Артемов, стал Нижний городской парк. В нем уже выполнили планировку территории, произвели устройство бетонного основания части дорожек и начали укладку гранита. До 30 сентября 2024 года здесь установят освещение, 27 комплектов скамеек и урн, детские и спортивные площадки, видеонаблюдение и проведут озеленение. В планах – реконструкция входных групп, амфитеатра и сцены, ремонт ограждения и лестниц.

В сквере имени Маргелова подрядная организация заменила тротуарную плитку, установила подсветку памятника погибшим в локальных войнах, освещение, видеонаблюдение и высадила растения. До конца ноября в сквере появятся лавки, урны, цветники и малые архитектурные формы.

В доме на улице Пушкина, который пострадал от взрыва газа, восстановлена часть фасада. В течение недели рабочие закончат возведение стен первого и второго этажа и частично разрушенной кровли. В 1-ом подъезде проводят внутреннюю отделку и меняют оконные проемы.

Артемов отметил, что подрядной организации необходимо ускорить темпы и увеличить количество рабочих.