И.о. министра культуры Рязанской области прокомментировала обрушение сцены в Милославском

В поселке Милославское обрушилась сцена во время выступления детского хореографического коллектива. Это произошло днем 11 июня.

Ситуацию прокомментировала Елена Васильева, и.о. министра культуры Рязанской области. Об этом написали в группе ведомства.

«Слежу за ситуацией в рабочем посёлке Милославское, где вчера на празднике во время выступления детского хореографического ансамбля «Варвара» произошло нарушение конструкции сцены. Я на связи с главой администрации Милославского района Виталием Николаевичем Гуськовым, состояние дела держим на личном контроле».

Отмечается, что пострадавших нет. Администрация района оперативно приняла необходимые меры. Концерт продолжился после небольшого перерыва.

Прокуратура даст оценку случившегося.