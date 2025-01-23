И. о. главы Ермишинского района назвал плюсы преобразования в округ

В Рязанской области продолжается работа по преобразованию районов в муниципальные округа. О плюсах реформы рассказал и.о. главы администрации Ермишинского района Вадим Глушков.

«С 2026 года наш муниципальный район, городское и сельские поселения планируется объединить в единый муниципальный округ. На примере районов, где эти преобразования уже произошли, вижу больше положительных моментов нежели отрицательных.

Во-первых, данная форма преобразования позволит объединить бюджетные, административные, кадровые ресурсы для создания эффективной системы управления.

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Во-вторых, объединение позволит более эффективно и оперативно решать задачи местного значения (ЖКХ, освещение, дороги), равномерно значимые вопросы. Ведь общий бюджет – это тоже большой плюс. Сейчас бюджет дотационный, и порой в поселении просто не хватает денежных средств на то, чтобы решить вопросы более масштабного характера: строительство детской площадки, ремонт водонапорной башни и другое.

И основным плюсом от преобразования для жителей, на мой взгляд, является выстраивание вертикали власти на местах. Жители будут обращаться по различным вопросам к одному человеку – к главе муниципального округа».