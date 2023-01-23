Вице-премьер Марат Хуснуллин подвел итоги работы строительной отрасли за 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

В 2022 году в строительной сфере по основным показателям были достигнуты значимые результаты.

Утверждена Стратегия развития строительства и ЖКХ до 2030 года.

Рост строительной отрасли в ВВП России – не менее 6–6,5%, а вклад отрасли в ВВП – не менее 0,5%.

В 2022 году введено на 10% больше жилья, чем в предыдущем, – более 101,5 млн кв. м. Жилищные условия улучшили 3,6 млн семей.

Начато проектирование 402 млн кв. м жилья, на строительство 50 млн кв. м уже выданы разрешения.

Расширены льготные ипотечные программы:

льготная ипотека под 8% будет действовать до 1 июля 2024 года,

программа семейной ипотеки стала доступна для семей с двумя детьми,

для жителей новых территорий запущена льготная ипотека под 2%.

Расселено 2,8 млн кв. м аварийного жилья, что на 15% больше, чем в 2021 году. Новое жилье получили 168 тыс. граждан.

Утвержден пятилетний план дорожного строительства, который поможет привести в нормативное состояние 85% опорной дорожной сети.

В 2022 году уложено 173 млн кв. м дорог.

Движение по правой полосе Крымского моста восстановлено за 57 дней.

Количество ДТП ежегодно снижается на 5–6%.

Регионы начали получать инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации.

Запущена программа модернизации коммунальной инфраструктуры, на это направлено порядка 150 млрд рублей.

Благоустроено более 22 тыс. общественных пространств и 32 тыс. дворов.

Количество документов и согласований в строительстве снизилось с 989 до 751, что позволило сократить сроки реализации проектов.

❗️Михаил Мишустин поручил вице-премьеру держать под личным контролем ход выполнения президентской инициативы.