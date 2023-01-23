Вице-премьер Марат Хуснуллин подвел итоги работы строительной отрасли за 2022 год. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.
В 2022 году в строительной сфере по основным показателям были достигнуты значимые результаты.
Утверждена Стратегия развития строительства и ЖКХ до 2030 года.
Рост строительной отрасли в ВВП России – не менее 6–6,5%, а вклад отрасли в ВВП – не менее 0,5%.
В 2022 году введено на 10% больше жилья, чем в предыдущем, – более 101,5 млн кв. м. Жилищные условия улучшили 3,6 млн семей.
Начато проектирование 402 млн кв. м жилья, на строительство 50 млн кв. м уже выданы разрешения.
Расширены льготные ипотечные программы:
льготная ипотека под 8% будет действовать до 1 июля 2024 года,
программа семейной ипотеки стала доступна для семей с двумя детьми,
для жителей новых территорий запущена льготная ипотека под 2%.
Расселено 2,8 млн кв. м аварийного жилья, что на 15% больше, чем в 2021 году. Новое жилье получили 168 тыс. граждан.
Утвержден пятилетний план дорожного строительства, который поможет привести в нормативное состояние 85% опорной дорожной сети.
В 2022 году уложено 173 млн кв. м дорог.
Движение по правой полосе Крымского моста восстановлено за 57 дней.
Количество ДТП ежегодно снижается на 5–6%.
Регионы начали получать инфраструктурные бюджетные кредиты и инфраструктурные облигации.
Запущена программа модернизации коммунальной инфраструктуры, на это направлено порядка 150 млрд рублей.
Благоустроено более 22 тыс. общественных пространств и 32 тыс. дворов.
Количество документов и согласований в строительстве снизилось с 989 до 751, что позволило сократить сроки реализации проектов.
❗️Михаил Мишустин поручил вице-премьеру держать под личным контролем ход выполнения президентской инициативы.
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