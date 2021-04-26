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Понедельник, 26 апреля, 2021
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Хулиганы разгромили вход в орловское отделение ЛДПР

Елена Лобанова
Фото с личной страницы в Facebook Владислава Числова
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В воскресенье, 25 апреля, хулиганы разгромили вход в орловское отделение ЛДПР. Неизвестные в масках разбили плитку в офисе. Об этом сообщает координатор регионального отделения, главный редактор «Орелграда» Владислав Числов. 

Мужчина сообщил, что неизвестные пришли к зданию на улице Старо-Московской около 21:30. Трое молодых людей взяли на обочине бордюрный камень и несколько раз с размаху бросили его на порог. 

— Хулиганы еще и сорвали вывеску регионального отделения. Свидетели преступления рассказали, что молодых людей спугнул проезжающий автомобиль. Увидев транспорт, они побежали в переулок, — написал Числов. 

Мужчина рассказал, что он уже написал заявление в полицию. Он также попросил ФСБ, прокуратуру и центр противодействия экстремизму провести проверку. 

Владислав Числов также добавил, что на месте происшествия лежали несколько гвоздей и болт, а маски висели на дверной ручке.

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