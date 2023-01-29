Художник Денис Чернов проведёт мастер-класс в Центре развития культуры в Рязани

В Концертно-выставочном зале «На Грибоедова» пройдёт мастер-класс члена Союза художников России Дениса Чернова «Арт-хаос 2.0». Мероприятие состоится 10 февраля в 18 часов.

Это первое событие, организованное Центром развития культуры Рязанской области в рамках молодёжного проекта «Т.У.С.А» (творчество, успех, самореализация, амбиции) в новом году.

Зрители смогут погрузиться в медитативно-художественный процесс вместе с одним из талантливейших художников нашей страны, работы которого выставляются не только в России, но и в Китае, Канаде, Греции, Венгрии, Испании, Италии, Франции, Японии.

Мастер-класс будет полезен и интересен людям с любым уровнем художественной подготовки. Главная цель – это полная творческая релаксация, которая поможет отвлечься от повседневности, раскрыть своё сердце и увидеть мир таким, каким его видит мастер.

Первый мастер-класс Дениса Чернова «Арт-хаос» прошёл в КВЗ «На Грибоедова» в сентябре прошлого года и вызвал множество положительных отзывов. Терапевтическое арт-пространство наполняли звуки медитативной музыки, шуршание грифелей на бумаге, скрип стирающих ластиков и, конечно, советы внимательного наставника.

Участники погрузились в создание своего личного шедевра. В конце занятия у всех получились разные узоры, отразившие характер и индивидуальность каждой личности. Наполненный радостью творческий процесс сменила беседа с мастером рисунка.

Билеты на встречу можно приобрести в том числе по Пушкинской карте

Адрес Центра развития культуры: г. Рязань, улица Грибоедова, 26/6.

Возрастное ограничение 12+