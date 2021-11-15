Хубезов: бессимптомно переболевшие коронавирусом смогут получить QR-код

Люди, переболевшие коронавирусом бессимптомно, смогут получить QR-коды при наличии положительного ПЦР теста. Об этом Интерфаксу сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«У бессимптомно переболевших, у которых подтверждённый диагноз, проблем нет — они получат также QR-код, а бессимптомно переболевшие, не имеющие ПЦР+, соответственно, QR-коды не получат», — приводит агентство слова политика.

По его словам, нормы внесенных на днях правительством законопроектов не скажутся на такой категории граждан.

Вместе с тем он отметил, что в данных инициативах о введении QR-кодов для доступа в общественные места и на транспорт пока нет речи о количестве антител, которые могут стать основанием для получения QR-кодов.

«Пока об этом речи не идёт. По крайней мере уже пришли к выводу, что должна быть единая тест-система для определения антител, а не кто во что горазд. Сейчас тест-систем огромное количество, и не понятно, какое число антител считать большим, какое небольшим, и что защитит и что не защитит», — сказал глава комитета.

Кроме того, «в целом количество антител сейчас не влияет на решение, нужно или не нужно вакцинироваться».

«Реально объективно оценить уровень иммунитета по одному анализу на антитела не представляется возможным. Из этих антител в реальности количество вирус-нейтрализующих антител, может быть в разы меньше, чем общее количество антиковидных антител», — пояснил Хубезов.

12 ноября в Госдуму были внесены законопроекты (17357-8 и 17358-8) о введении QR-кодов для граждан РФ старше 18 лет для доступа в общественные места и для допуска пользованию воздушным и железнодорожным транспортом.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]