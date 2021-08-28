Хранение вещей в подъезде может грозить штрафом

Жильцам многоквартирных домов, которые хранят вещи в подъезде, может грозит штраф. Все дело в нарушении правил пожарной безопасности. Об этом сообщает РИА «Новости».

Правила запрещают устраивать на лестничных площадках кладовые и другие подсобные помещения. Кроме того, нельзя хранить под лестничными маршами вещи, мебель или горючие материалы.

— Запрещено размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы. Нарушение, не повлекшее каких-либо серьезных последствий, влечет наказание в виде штрафа: для граждан — от 2 до 3 тысяч рублей, для должностных лиц — от 6 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц — от 150 до 200 тысяч рублей, — рассказал юрист.

При этом есть и нюансы. Например, если в подъезде хранится велосипед, а ширина коридора больше 1,2 метра, то такое расстояние признается достаточным для эвакуации более 50 человек.