Хозпостройки горели во дворе многоквартирных домов в Шацке

В субботу, 17 июня, в центре Шацка загорелся сарай. Пламя быстро перекинулось на стоящие рядом гаражи. Подробности приводит издательство «Пресса».
Одна из хозпостроек во дворе между многоквартирным домами на улицах Цюрупы, Свободы и Комсомольской загорелась около 18:30. Предварительную версию случившегося сообщила глава Шацкого городского поселения Вера Булгакова.
Шацкие пожарные прибыли на место ЧП и приступили к работе через считанные минуты после сообщения о возгорании, – отметила Вера Булгакова.
В тушении участвовали 3 единицы техники и 9 человек личного состава, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области. Предварительно, обошлось без пострадавших.
Дежурные сотрудники ПЧ-48 по Шацку и Шацкому району несли службу на месте всю ночь.