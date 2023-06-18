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Хозпостройки горели во дворе многоквартирных домов в Шацке

Татьяна Проводина
Фото: Издательство "Пресса"

В субботу, 17 июня, в центре Шацка загорелся сарай. Пламя быстро перекинулось на стоящие рядом гаражи. Подробности приводит издательство «Пресса».

Одна из хозпостроек во дворе между многоквартирным домами на улицах Цюрупы, Свободы и Комсомольской загорелась около 18:30. Предварительную версию случившегося сообщила глава Шацкого городского поселения Вера Булгакова.

Вера Булгакова: «Предположительно, пожар начался с ветхого сарая. Хозпостройка вспыхнула за считанные секунды, огонь тут же перекинулся на рядом стоящие гаражи. Но поскольку все они металлические, имущество в них уцелело»

Шацкие пожарные прибыли на место ЧП и приступили к работе через считанные минуты после сообщения о возгорании, – отметила Вера Булгакова.

В тушении участвовали 3 единицы техники и 9 человек личного состава, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области. Предварительно, обошлось без пострадавших.

Дежурные сотрудники ПЧ-48 по Шацку и Шацкому району несли службу на месте всю ночь.

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