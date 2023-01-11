Среда, 11 января, 2023
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Хозяйка квартиры пострадала во время пожара в Новомичуринске

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Фото: ИД «Пресса»

В городе Новомичуринске Рязанской области во время пожара пострадала хозяйка квартиры, сообщает сайт ИД «Пресса».

Пожар на улице Комсомольской случился 11 января в районе 12 часов. Дым, шедший из окон угловой квартиры, заметили соседи.

На место происшествия прибыли два пожарных автомобиля, полиция, скорая помощь, газовая служба. Медики госпитализировали хозяйку квартиры.

Как сообщила главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына, состояние пострадавшей — средней степени тяжести.

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