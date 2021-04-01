Хорошо смеется тот, кто застраховался

Половина россиян любят посмеяться и делают это часто, выяснили «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» в ходе опроса, проведённого накануне Всемирного дня смеха. При этом положительные эмоции чаще испытывают те, у кого есть страховка и финансовая подушка безопасности.

В ходе исследования респондентам задавали вопрос: «Как часто вы смеётесь?» Половина опрошенных заявили, что смеются часто или достаточно часто. В первую очередь, это россияне моложе 30 лет (56%), а также люди с высшим или неоконченным высшим образованием (57%).

Больше всего весёлых людей проживает в Хабаровске (54%), Иркутске и Красноярске (по 53%), Махачкале, Владивостоке и Новосибирске (по 52%). Чаще, чем в среднем по стране, смеются также в Новокузнецке и Екатеринбурге. Реже других дают волю положительным эмоциям жители Москвы и Воронежа (по 46%).

По данным опроса, любители посмеяться в три раза чаще оформляют полисы автокаско, в два раза — договоры страхования жизни, в полтора раза чаще страхуют дома и квартиры. В группе тех, кто смеется часто и очень часто, на семью в среднем приходится 1,29 страховых полиса. Для тех, кто смеется редко и очень редко, этот показатель составляет 0,81 полиса на семью.

81% россиян, которые часто находят поводы для веселья, имеют полисы ОСАГО, в то время как среди более мрачных личностей их только 59%. Свои дома и квартиры страхуют 15% весельчаков и 10% пессимистов, автокаско есть у 16% и 5% соответственно, полисы страхования жизни — у 8% и 4%.

Поводов для веселья порой добавляют и случаи из страховой практики. Например, в «Сбербанк страхование» однажды обратились мошенники, которые купили деревенский дом, застраховали его и подожгли, чтобы получить компенсацию. Однако в ходе разбирательства выяснилось, что злоумышленники вместо своего сожгли чужой дом, который застрахован не был. Другой клиент в заявлении о повреждениях имущества из-за залива квартиры указал не только дорогую мебель и паркет, но и… моральный ущерб, нанесённый собаке. У питомца, по мнению хозяина, «на нервной почве обвисло ухо». Страдания четвероногого друга заявитель оценил в 40 тыс. рублей.

Склонность к проявлению положительных эмоций связана также с финансовым поведением россиян. Среди ценителей смеха 26% семей формируют накопления (на постоянной основе или от случая к случаю). А среди тех, кто смеется редко или не смеется вовсе, накопления создают лишь 12% семей. Любители похохотать предпочитают диверсифицировать свой портфель (вложения в недвижимость, ценные бумаги и золото, НСЖ), в то время как те, кто смеется редко или не смеется вовсе, хранят деньги на вкладах или в наличных.

Исследование также показало, что частота смеха влияет на уровень счастья и уверенность в будущем. Среди ценителей смеха 79% довольны собственной жизнью, 60% уверены в завтрашнем дне. Среди тех, кто смеется редко и очень редко, таких 59% и 28% соответственно. Опрос накануне Всемирного дня смеха проводился в 37 российских городах среди респондентов старше 18 лет с населением свыше 500 тыс. человек. В каждом городе опрошено не менее 300 респондентов по репрезентативной выборке.