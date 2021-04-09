Хорошее кино стало доступнее: оператор ввел обмен минут на сеанс в онлайн-кинотеатре

Теперь жители нашей области могут обменять неизрасходованные минуты на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink. «Стоимость» кино в минутах равна его продолжительности.

Для просмотра необходимо в личном кабинете Tele2 перейти в раздел «Обмен минут на кино», сделать выбор на киновитрине, где представлено более 4000 фильмов, и подтвердить обмен. «Стоимость» фильма в минутах приравнивается к его длительности. Например, при выборе кинохита Гая Ричи «Джентльмены» продолжительностью 1 час 53 минуты у абонента из пакета спишется 113 минут.

После обмена фильм будет доступен для просмотра абоненту в разделе «Моя коллекция» в течение 30 дней или 48 часов в зависимости от выбранного кино. Посмотреть его в видеосервисе Wink можно на любом устройстве – смартфоне, планшете, компьютере, ТВ-приставке или Smart TV.

Обменять минуты на фильмы можно на открытых тарифах линейки «Мой Tele2», а также «Везде онлайн» (доступен в ряде регионов), «Премиум», «Игровой» и «Безлимит». Клиент может воспользоваться сервисом при наличии внесенной абонентской платы за тариф. Более подробно о продукте по ссылке.