Хор Сретенского монастыря представил в Рязани новую программу

В Рязани состоялось выступление Хора Сретенского монастыря в рамках нового гастрольного тура, организованного при поддержке НК «Роснефть». Коллектив представил музыкальную постановку «Великой Победе посвящается», приуроченную к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На концерте присутствовали представители городского Совета ветеранов, общественных организаций, а также сотрудники дочерних обществ «Роснефти» в регионе.

Этот совместный проект Хора и «Роснефти» направлен на сохранение памяти о героических событиях войны. В программу включены лучшие произведения фронтовых лет, в основе постановки — реальные истории героев, прошедших путь от Москвы до Берлина. Эти рассказы гармонично переплетаются с великой музыкой и поэзией военного времени, связывая историческую память с современностью.

«Роснефть» поддерживает Хор Сретенского монастыря с 2015 года. За это время коллектив успешно провел множество концертных туров. В их числе постановки «Несвятые святые», «Романовы», «Россия: время, вперёд!», «Шедевры мировой культуры», «Жизнь», «Песни наших родителей».

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В рамках текущего тура запланированы концерты в 24 городах присутствия «Роснефти». Среди них: Архангельск, Краснодар, Саратов, Самара, Уфа, Тюмень, Нефтеюганск, Иркутск, Ангарск, Дудинка, Комсомольск-на-Амуре, Ачинск, Красноярск и другие. Рязань стала вторым городом, где выступил коллектив. Тур завершится 3 июля концертом в Сочи.

Хор Сретенского монастыря — один из самых известных музыкальных коллективов России. Мужской хор под руководством Андрея Полторухина отличается уникальной исполнительской манерой, позволяющей по-новому прочувствовать как духовную музыку, так и народные и популярные песни. Коллектив выступал более чем в 45 странах мира на самых престижных сценах.

«Роснефть» активно поддерживает значимые культурные инициативы, направленные на сохранение духовных и национальных ценностей. С 2018 года компания сотрудничает с Государственным Эрмитажем, а в 2024 году при её поддержке в музее открылась обновленная постоянная выставка «Культура и искусство Китая». С 2022 года «Роснефть» является генеральным спонсором детского музыкального фестиваля «Белый Пароход».

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