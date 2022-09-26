Понедельник, 26 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Хоккеисты МХК «Рязань-ВДВ» одержали вторую победу над «Брянском»

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Фото из группы МХК «Рязань-ВДВ» ВКонтакте

МХК «Рязань-ВДВ» победил хоккеистов «Брянска» по буллитам со счётом 5:4. Об этом сообщает страница клуба ВКонтакте.

В протоколе победный штрафной бросок и победная шайба — на счету нападающего Андрея Свалова.

Рязанцы сначала уступали 0:1, но затем повели в счёте 3:1. В начале третьего периода нападающий рязанского клуба Илья Иванов был наказан до конца игры. Гости дважды реализовали большинство и счёт сравняли.

В середине третьего периода рязанцы вновь вышли вперёд, но соперник смог отыграться.

В овертайме победитель не определился. В серии буллитов вратарь рязанской команды Кирилл Терёхин отразил 4 из 5 бросков, а рязанцы забили дважды — отличились Андрей Свалов и Иван Гладких.

Новый сезон «Рязань-ВДВ», действующий вице-чемпион НМХЛ, начал с двух побед над «Брянском».

Следующие домашние матчи против команды «Видное» состоятся 28 и 29 сентября.

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