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Среда, 16 марта, 2022

Хлебозавод № 3 в Рязани загружен на 15% от производственной мощности

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Хлебозавод № 3 в Рязани загружен на 15% от производственной мощности

7info

Глава Рязани, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова в ходе рабочей поездки проинспектировала муниципальный хлебозавод № 3. Она осмотрела производственные площади предприятия, оборудование, перемещенное с территории хлебозавода № 1, лабораторию, сообщила пресс-служба Гордумы.

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По словам директора завода Елены Будановой, сейчас предприятие загружено только на 15% от производственной мощности. Причина — высокая конкуренция на рынке.

На заводе работают 240 человек, средняя зарплата — 35 тысяч рублей. У предприятия отсутствует просроченная кредиторская задолженность.

Предприятие ищет новые возможности сбыта, поставляя продукцию в школы, детские сады, пункты временного размещения приехавших с Донбасса. Использует автолавки для продажи хлеба в отдалённых районах Рязани.

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Завод расширяет перечень продукции — в планах наладить производство тортов «Полет» и «Киевский».

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