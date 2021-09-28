ХК «Рязань» проиграл «Ермаку» по буллитам

Хоккейный клуб «Рязань» продлил свою серию без побед до 8 матчей. Во вторник, 28 сентября, «горожане» на своём льду уступили в серии буллитов «Ермаку» из Ангарска — 2:3.

Игорь ГРИШИН, и.о. главного тренера ХК «Рязань»:

— Не понравился сегодня наш первый период. Вышли ребята не так, как мы их настраивали, не хватало эмоций по игре. В перерыве сделали коррективы, ребята дальше стали играть энергичнее, интенсивнее, создали достаточно моментов, для того, чтобы выиграть. Страдает у нас реализация, будем над этим на тренировках работать.

Забивая два гола при таком количестве моментов, очень трудно выиграть. Отдельная благодарность нашему голкиперу — Сергею Денисову, держал нас в игре, очень во многих моментах выручил. Обидно за секунду упускать победу, но — это хоккей! Надеюсь, что в дальнейшем фортуна будет к нам более благосклонна, и мы будем побеждать.

Начали турнир рязанцы с двух побед: 5 сентября в овертайме был обыгран «Дизель» — 2:1, затем 7 числа, также в дополнительное время, ЦСК ВВС — 4:3.

После этого были только поражения: дома от «Лады» и «Барса» с одинаковым счётом 1:3, затем в овертайме в Воронеже — 3:4, после чего в гостях «Ростову» — 0:3, «Тамбову» и тульскому АКМ — 2:3. Затем уже дома проигрыш «Металлургу» — 2:5 и вот теперь «Ермаку».

В турнирной таблице рязанцы занимают 24-е место, набрав 6 очков в 10 играх.