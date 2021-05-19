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Среда, 19 мая, 2021
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ХК «Рязань» и «Витязь» продолжат сотрудничество в сезоне-2021/2022

7info
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Хоккейный клуб «Рязань» и подольский «Витязь», выступающий в КХЛ, продлили соглашение о сотрудничестве. «Витязь» останется клубом-партнером «горожан» в КХЛ еще на один сезон, сообщила пресс-служба клуба. 

Сезон-2020/2021 продемонстрировал плодотворную и взаимовыгодную работу клубов. На протяжении всего Чемпионата игроки подольского коллектива защищали цвета ХК «Рязань», помогали команде в достижении поставленных задач и получали игровую практику.

Так, вратарь подольского коллектива Максим Дорожко провел за горожан один матч в регулярном чемпионате и шесть – в плей-офф. Кроме него ворота рязанского коллектива защищал и вратарь системы «Витязя» Даниил Чечелев, который сыграл за «горожан» в 21 встрече. Командированный из «Витязя» нападающий Никита Гончаров набрал в трех матчах плей-офф 3 очка, а в 36 играх регулярного чемпионата 19 очков, став одним из лучших нападающих нашей команды. Набирал очки и форвард подмосковного клуба Исаак Валицкий, которого в январе болельщики «бело-синих» выбрали лучшим игроком месяца. Большую часть чемпионата в стане «горожан» провели молодые защитники Николай Буренов и Вячеслав Сараев. По ходу сезона двусторонний контракт с «Витязем» подписал Никита Жульдиков, который является лучшим бомбардиром-защитником «бело-синих». Также по несколько матчей за ХК «Рязань» провели нападающие Алексей Сергеев, Данила Квартальнов, Дмитрий Марковин и Герман Шапорев.

Роман Годес, директор ХК «Рязань»:

— Мы благодарим руководство «Витязя» за помощь и взаимопонимание в течение всего сезона. Спасибо игрокам подольского клуба, которые ответственно защищали цвета нашей команды и помогали нам в выполнении поставленных задач. Надеемся на продолжение долгосрочного и плодотворного сотрудничества и совместное достижение целей!

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