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Фото: vk.com/hcryazan_official
Спорт

ХК «Рязань-ВДВ» обыграл в гостях «Олимпию» из Кирово-Чепецка

Алексей Самохин

Хоккеисты «Рязани-ВДВ» продолжают побеждать в чемпионате ВХЛ. На этот раз в гостях обыграна «Олимпия» из Кирово-Чепецка — 2:1. 

Главный тренер «Рязани-ВДВ» Валерий Кулибаба:

— Неплохая игра. Мы два периода показали очень достойный хоккей. Там были моменты, когда было сложно, но Максим Еременко справился со своей задачей, выручил, оставляя нас в игре.

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Довольно хороший второй период, когда мы сделали пару удачных наложений, что и завершилось взятием ворот. Немного сегодня не пошло большинство, и в меньшинстве пропустили необязательный гол.

Третий период сыграли совершенно неправильно, упустили нить игры, дали возможность вернуться сопернику в игру. Но спасибо парням, что выстояли. Спасибо, что пластались до конца, смогли довести матч до победы. Спасибо рязанским болельщикам за поддержку, мы ее всегда чувствуем. 

На данный момент рязанцы занимают 6-е место в турнирной таблице, попадая в зону плей-офф. 

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