Хирурги Рязанской ОКБ выполнили одновременно три трансплантации органов

В Рязанской областной клинической больнице в прошлые выходные пересадили две почки и одну печень трём пациентам. Всех прооперированных уже перевели из отделения реанимации.
У всех трёх пациентов были неизлечимые заболевания. Пациенты с почечной недостаточностью могут находиться на гемодиализе в ожидании пересадки, а вот для пациента с патологией печени трансплантация — единственный шанс выжить.
К каждому пациенту подход индивидуальный, нужно подобрать правильную дозу иммуносупрессивных препаратов, чтобы не произошло отторжения. Однако уже ясно, что все трое получили шанс на новую, совершенно иную жизнь.
Главный врач ОКБ Андрей Карпунин отметил, что в больнице налажено взаимодействие профессионалов, – сообщили в минздраве Рязанской области.
Потребность Рязанской области — примерно 50 трансплантаций почки и 20 трансплантаций печени ежегодно. Такие данные приводят в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.
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