Хирурги Рязанской ОКБ выполнили одновременно три трансплантации органов

В Рязанской областной клинической больнице в прошлые выходные пересадили две почки и одну печень трём пациентам. Всех прооперированных уже перевели из отделения реанимации.

У всех трёх пациентов были неизлечимые заболевания. Пациенты с почечной недостаточностью могут находиться на гемодиализе в ожидании пересадки, а вот для пациента с патологией печени трансплантация — единственный шанс выжить.

К каждому пациенту подход индивидуальный, нужно подобрать правильную дозу иммуносупрессивных препаратов, чтобы не произошло отторжения. Однако уже ясно, что все трое получили шанс на новую, совершенно иную жизнь.

Главный врач ОКБ Андрей Карпунин отметил, что в больнице налажено взаимодействие профессионалов, – сообщили в минздраве Рязанской области.

Андрей Карпунин: «Чтобы операция по трансплантации стала возможной, вкладывают труд множество специалистов. В лабораторной службе проводят тщательный отбор на совпадение донора и реципиента, в операционной работают анестезиологи-реаниматологи, трансплантологи, сосудистые, урологи, нейрохирурги, общие хирурги. Большая работа ложится на сотрудников нашей аптеки, незаменима помощь среднего медицинского персонала. Наша слаженная работа определяет успех каждой конкретной пересадки»

Потребность Рязанской области — примерно 50 трансплантаций почки и 20 трансплантаций печени ежегодно. Такие данные приводят в Национальном медицинском исследовательском центре трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова.

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