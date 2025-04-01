Хирург Умнов оценил шансы Паши Техника выжить на ИВЛ и ЭКМО

Рэпер Паша Техник (настоящее имя — Павел Ивлев), который находится в реанимации в больнице Таиланда, имеет шанс выжить, несмотря на полиорганную недостаточность. Об этом NEWS.ru сообщил Александр Умнов, преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения.

По его словам, жизнедеятельность исполнителя поддерживают аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральная мембранная оксигенация (ЭКМО), которая насыщает кровь кислородом.

— Шансы на выживание у Павла есть, хотя, учитывая полиорганную недостаточность, они невелики. За него дышит ИВЛ, ЭКМО повышает концентрацию кислорода в крови. Возможно, также применяется гемодиализ, — пояснил Умнов.

Ранее бывшая супруга Паши Техника, Ева Карицкая, сообщила, что рэперу необходимы лекарства, которых нет в Таиланде, но они есть в России. По ее словам, также требуется перевести его в современный госпиталь. Врачи заявили, что в нынешней больнице он будет «лежать и разлагаться».