HH: Жители Рязанкой области стали чаще искать работу этой осенью

Эксперты hh.ru подвели итоги месяца на рынке труда Рязанской области и выяснили, что местные жители стали чаще интересоваться новой работой и возможно виной тому может быть стресс и повышенный спрос со стороны работодателей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию 7info.

Анализ рынка труда Рязанской области показывает, что местные соискатели стали активней в построении карьеры. Так, за последний месяц обновили свои резюме в поисках работы более 26,6 тыс. жителей Рязанской области. Это на 29% больше, чем осенью 2023 года.

Наиболее активными в поиске работы за последнее время оказались работники автобизнеса и автосервисов — они увеличили свою активность на рынке труда на 90%. Транспортники и в том числе курьеры, водители и логисты Рязанской области стали искать работу на 50% чаще. Возросла и активность рабочих на рынке (+47% новых соискателей на рынке труда). Представители сферы туризма, гостиничного бизнеса и общепита Рязанской области увеличили активность в поисках новых рабочих мест на 42%. Домашний и обслуживающий персонал стал выходить на рынок на 32% чаще. На 29% больше стали заинтересованы в работе строители. На 28% больше разместили резюме и менеджеры по продажам.

Как стресс связан с увольнениями?

Недавнее исследование hh.ru показывает, что работающие люди стали больше ценить спокойствие и комфорт на работе. Так, в ходе опроса выяснилось, что задумаются об увольнении, где их преследует постоянный стресс сразу 90% опрошенных работников. Лишь 8% ответили, что стрессом их не напугать и они продолжать работу, остальные затруднились ответить.

Для сравнения: в 2021 году доля тех, кто готов уволится из-за постоянного стресса была меньше: 60% среди опрошенных. Таким образом, за несколько лет доля таких работников выросла сразу на 30%.