HeadHunter: Каждый пятый сотрудник в Рязанской области уходит из компании во время испытательного срока

Служба исследований онлайн-платформы hh.ru представила результаты опроса сотрудников и соискателей Рязанской области об испытательном сроке.

75% рязанских сотрудников проходили испытательный срок на работе. Каждый пятый житель региона (21%) отметил, что у него на работе не было испытательного срока. Такой ответ чаще всего давали строители, сотрудники научно-образовательной сферы, работники общепита, гостиничного и туристического бизнеса.

Половина из тех, кто проходил испытательный срок, сообщили, что оклад на этот период был меньше, а 22% не получали в это время премию.

22% сотрудников в Рязанской области покинули компании во время испытательного срока по собственному желанию. Так отвечали чаще других административные сотрудники, рабочие, продавцы и молодые специалисты без опыта. Ещё 6% респондентов ушли из компании во время испытательного срока, поскольку не справились с работой или по другим причинам. 67% жителей региона всегда успешно проходили испытательный срок.

Глава пресс-службы HeadHunter по Рязанской области Анна Буслова отметила, что большинство (57%) работающих жителей региона считают испытательный срок необходимым и соискателю, и работодателю.

Анна Буслова: «И компании, и работнику важно убедиться, что стороны подходят друг другу и сотрудничество будет плодотворным. Пустой тратой времени считают испытательный срок лишь 17% опрошенных сотрудников»