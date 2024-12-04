Харатьян, Розанова и два Верника в одной роли: завершились съёмки драмеди «ВИА „Васильки“»

В Москве завершились съёмки музыкального драмеди «ВИА „Васильки“» (16+), над которым работает «РУКИ ВВЕРХ! ПРОДАКШН» при поддержке «‎НМГ Студии»‎. Премьера состоится в онлайн-кинотеатре Wink.ru, а после в эфире СТС.

Главные роли исполнили: Ирина Розанова, Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Анна Котова, Кай Гетц, Дарья Петриченко и другие актёры. В роли антагониста истории Валентина Бестужева в разные периоды его жизни появятся Игорь и Григорий Верники. Режиссёром проекта выступил Юрий Шаров, композитором — Сергей Жуков.

По сюжету в конце 70-х популярность экранного ансамбля «Васильки» стремительно растёт. Студентка журфака Лена (Дарья Петриченко) знакомится с группой и влюбляется в лидера Юрия Василькова (Антон Шаврин). Но внезапно «Васильки» (Севастьян Смышников, Олег Отс, Иван Рысин, Никита Плахотнюк) исчезают со сцены. Спустя сорок пять лет дочки Лены (Анна Котова, Алевтина Тукан) и внук Рома (Кай Гетц) отправляются в путешествие на поиски пропавших музыкантов (Дмитрий Харатьян, Николай Добрынин, Владислав Ветров, Олег Комаров и Александр Тютин), чтобы собрать «Васильки» на телеконцерте 31 декабря и таким образом исполнить единственное условие в завещании Лены (Ирина Розанова).

«С Жуковым и его командой работаю не первый год. И Серёжа не перестаёт удивлять своей работоспособностью и талантом. Сначала написал мелодии для нашей „Плаксы“, порвавшей все рейтинги, и теперь вот для „Васильков“ — невероятные песни, вызывающие ностальгию. На съёмках я, конечно, вспоминала то время, когда была студенткой», — поделилась Ирина Розанова.

«Думал ли маленький Серёжа Жуков, слушая винил групп ВИА „Цветы“ и „Синяя птица“, что когда-нибудь и его пластинки будут издаваться многомиллионными тиражами? Конечно же, нет, поэтому для меня „Васильки“ — своего рода закрытие детского гештальта и большое желание показать, что музыка может объединить такие разные поколения, абсолютно непохожих друг на друга людей со своим воспитанием и статусом. Это был вызов мне как композитору — написать песни в стиле собственного детства, чтобы никто не слышал их ранее, но сразу же узнавал», — признаётся композитор и музыкальный продюсер сериала Сергей Жуков.