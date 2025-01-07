Губерниев: Соревнования в формате Гонки чемпионов в Рязани надо делать чаще

Ведущий и комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев в эфире программы «Все на Матч!» высказался о необходимости чаще проводить соревнования в формате Гонки чемпионов, так как, по его словам, объединение лыжного спорта и биатлона способствует их взаимному развитию.

4–5 января в Рязани прошла ТЕХНОНИКОЛЬ Гонка Чемпионов, где в смешанной эстафете соревновались лыжники и биатлонисты. Победу одержала команда лыжника Александра Терентьева.

— Главный итог прошедшей в Рязани Гонки чемпионов, этой мощной коллаборации лыжников и биатлонистов, — это напряженная борьба и серьезный настрой спортсменов, — отметил Губерниев в эфире «Матч ТВ». — Формат таких соревнований можно менять, экспериментировать с ним. Конечно, нас удивили неожиданные результаты, которые мы увидели на финише в биатлоне. Если в лыжных гонках спортсмены приходят к финишу почти одновременно, то в биатлоне результат меняется словно в калейдоскопе.

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Он подчеркнул, что такие форматы нужно развивать и проводить чаще:

— Оба вида спорта помогают друг другу расти, привлекают полный зал зрителей, и это совместное движение вперед.