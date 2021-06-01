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Вторник, 1 июня, 2021
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Губернатор Ситников запретил увольнять одних и тех же костромичей

Никита Брыкин
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Губернатор Костромской области распорядился запретить увольнять местных жителей, а потом снова их брать на работу, пишет портал «Kostroma.Today».

Чиновники рассказали, что в мае во многих котельных начинают увольнять кочегаров. При этом их снова трудоустраивают в августе. В итоге летом из-за нехватки штата некоторые учреждения простаивают и не могут подготовиться к отопительному сезону.

Глава региона раскритиковал такой подход. Он упрекнул котельные в том, что они не убирают территории и не могут своевременно подготовить топливо.

«Работы на самом деле огромное количество, а вы людей выводите за штат. И по отношению к людям это неприлично», — отметил Ситников.

Губернатор приказал разобраться с работодателями, которые незаконно из года в год увольняют кочегаров, а потом снова их берут на работу.

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