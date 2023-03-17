Пятница, 17 марта, 2023
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Губернатор Шапша рассказал о судьбе завода Volkswagen

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Глава Калужской области Владислав Шапша сообщил, что решение по заводу Volkswagen принято, написал портал «Калуга Поиск».

«Решение по «Фольксвагену» тоже есть. Оно уже принято. Озвучим его чуть позднее, после официального подтверждения», – подчеркнул губернатор.

По информации издания, новым владельцем предприятия может стать автодилер «Авилон». Предположительно, на нем будут выпускать китайские автомобили марки Jetta.

Как сообщил гендиректор группы Volkswagen Оливер Блюме, судьба предприятия решится в ближайшее время.

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