Губернатор Рязанской области выступил на Съезде РСПП перед Путиным

Губернатор Рязанской области Павел Малков выступил во время пленарного заседания Съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Участие в работе сегодня принимает президент России Владимир Путин.

Павел Малков: Работаю в Рязани с мая прошлого года. Это огромная ответственность, невероятно интересное дело и, конечно, большая честь.

Знаете, что самое первое я услышал от своих коллег в Рязани, когда приехал? Что всё плохо, все уезжают в Москву, работать некому, кадры вымываются и так далее. Я на это коллегам отвечаю, что близость к столице — это не столько проблема, сколько большие возможности. Весь громадный рынок сбыта московской агломерации полностью к нашим услугам. Чтобы мы ни произвели — от зажигалок до тяжёлых станков — абсолютно всё находит своего покупателя.

Огромное преимущество — Рязань находится всего 180 километрах от Москвы. Есть две федеральные трассы и выезд на третью трассу. У нас две железнодорожных магистрали. Только пассажирских поездов у нас идёт больше 40 ежедневно. Судоходная река Ока. И мы начали сейчас серьёзно заниматься развитием инфраструктуры около этой водной артерии.

Также у нас за счёт крупной ГРЭС и других объектов огромный запас по энергетике. Соответственно, это позволяет размещать энергоёмкие производства и дата-центры.

Ещё одно наше преимущество — это система подготовки кадров. 9 вузов и 32 колледжа и училища. В них обучается около 55 тысяч человек. Эту цифру можно ещё легко тиражировать под любые новые задачи.

А теперь вопрос — почему при таких преимуществах Рязань давным-давно не превратилась в рай для инвесторов? Ответ здесь, на мой взгляд, очень простой — это скорость принятия решений. Очень низкая скорость принятия управленческих решений! Абсолютно негибкая система.

Вот пример. Я ещё в самом начале работы встретился с одним инвестором из сферы сельского хозяйства. Он рассказал, что уже 3 года ходит со своим проектом по инстанциям и не может его согласовать. Три года! За это время у него стоимость проекта выросла с 2 до 5 млрд. Там самого строительство всего было на год-полтора. А он 3 года бегает с бумажками и не может это строительство начать. То есть вот этот виртуальный бюрократический мир сложнее реального мира, настоящего.

После нашей встречи он, конечно, быстро получил все необходимые согласования. А мы серьёзно, комплексно занялись в целом этим вопросом. Уже подтвердили внедрение регионального инвестиционного стандарта. Это удалось и благодаря поддержке РСПП, и других деловых объединений. Ускоряем сейчас все процессы.

Для резидентов индустриального парка сократили сроки выдачи техусловий по электросетям с 23 до 5 рабочих дней, предоставление земельного участка в аренду без торгов — с 56 до 30 дней. Отменили целый ряд согласований по архитектуре. Теперь даже не требуется получать некоторые разрешения – например, на строительство инженерных объектов для сельхозпредприятий или разрешение на строительство дорог необщего пользования. То есть продолжаем везде ускоряться и снимать лишние барьеры.

С каждым инвестором занимаемся индивидуально, решаем его вопросы. В том числе я лично провожу встречи, всегда на контакте, регулярно провожу инвест-час. Там можно поднять любую тему, любой вопрос, который есть у инвесторов.

Кроме этой адресной работы, кроме ускорения всех процессов, конечно, ещё развиваем инфраструктуру. В том числе в Рязани уже практически сформирован индустриальный парк «Рязанский». Там построена уже инженерная, транспортная инфраструктура. Площадь парка — 560 гектаров. Уже сейчас реализуется 15 инвестпроектов. А это 31 млрд инвестиций и около 9 тысяч рабочих мест.

Сейчас ведём переговоры ещё с большим количеством потенциальных инвесторов. Интерес очень серьёзный. Это прекрасная площадка прямо на федеральной трассе рядом с Рязанью. Вся инфраструктура готова — приходи и строй».