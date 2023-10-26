Губернатор Рязанской области провел личный прием граждан

Павел Малков провел прием граждан в общественной приемной президента РФ, сообщает региональное правительство.

Директор Кочуровской школы Милославского района Аладдин Ахмедов обратился к губернатору с просьбой отремонтировать дорогу «Милославское – Кочуры – Воейково», по которой проходит школьный маршрут. Губернатор сообщил, что в регионе сформирован план ремонта автодорог на несколько лет и эту дорогу капитально отремонтируют в следующем году.

Председатель ТОС «Лучший» города Рыбное Роман Семенов рассказал главе региона об идее восстановить хоккейную коробку на улице 1-я Заводская. Глава администрации Рыбновского района Елена Минкова сообщила, что эта инициатива жителей победила в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Проектно-сметная документация на объект подготовлена, предусмотрено необходимое финансирование. Проект реализуют в следующем году.

Жительница Рязани Ирина Ахмедова спросила у Павла Малкова о сроках строительства в Рязанской области приюта для бездомных животных. Губернатор подчеркнул, что проблемой содержания безнадзорных животных сейчас серьезно занимаются. Начальник главного управления ветеринарии области Михаил Балакирев доложил, что земельный участок под приют выделен. Строительство планируют начать в конце 2024 года.

Павел Малков также одобрил просьбу жительницы Сасово Алевтины Паниной о финансовой поддержке традиционного Всероссийского фестиваля народного творчества, посвященного композитору Александру Аверкину. Малков подчеркнул, что поддержка будет обеспечена и всем другим значимым культурным мероприятиям региона. А на проведение фестиваля, посвященного композитору Александру Аверкину, уже предусмотрен 1,2 миллионов рублей из бюджета.