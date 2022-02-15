Губернатор Рязанской области принял участие в совещании по вопросу догазификации в субъектах Российской Федерации

15 февраля Губернатор Рязанской области, Секретарь регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Николай Любимов в режиме видеоконференцсвязи принял участие в совещании по вопросу исполнения мероприятий по догазификации в субъектах РФ под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака.

В совещании «О ходе исполнения мероприятий по догазификации в субъектах Российской Федерации, в которых действует единый оператор газификации, а также выполнения поручений Правительства Российской Федерации по данному вопросу» приняли участие Первый заместитель Председателя Совета Федерации, Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, заместитель Министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель Председателя Правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, Министр строительного комплекса региона Вячеслав Меньшов, руководители регионов РФ, представители федеральных и региональных операторов газификации.

Участники обсудили ход исполнения мероприятий по догазификации в субъектах Российской Федерации, в которых действует единый оператор газификации, а также выполнение поручений Правительства Российской Федерации по данному вопросу. С докладами выступили представители ряда регионов.

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Распоряжением Правительства Российской Федерации единым оператором газификации на территории Рязанской области определено ООО «Газпром газификация». Региональным оператором газификации является АО «Газпром газораспределение Рязанская область». На 14 февраля в газораспределительные организации Рязанской области поступило 3015 заявок на строительство газовых сетей до границ земельных участков без привлечения средств граждан. Заключено договоров с гражданами 1553, из них уже исполнено – 813.