Четверг, 28 сентября, 2023
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Губернатор Рязанской области принял участие в первом заседании гордумы

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Фото: правительство Рязанской области

Павел Малков принял участие в первом заседании Рязанской городской Думы IV созыва, которое состоялось 28 сентября.

Главой муниципального образования на заседании была переизбрана Татьяна Панфилова. В обращении к председателю гордумы и депутатам Малков подчеркнул, что они должны оправдать оказанное рязанцами доверие.

Меньше популизма, больше реальных дел. У нас серьезные планы по развитию города. Будущее Рязани за комплексным развитием территорий. Три таких проекта уже есть, будет больше,

– сказал губернатор.

Ключевым направлением в работе остается благоустройство города, особенно – исторического центра.

Работа идет по всем направлениям, надо ее продолжать и развивать. В целом, главной задачей, которую поставил президент РФ, остается повышение качества жизни людей – это по-настоящему комплексная работа,

– передает слова Малкова пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Рязанской области принял участие в первом заседании гордумы
Губернатор Рязанской области принял участие в первом заседании гордумы
Губернатор Рязанской области принял участие в первом заседании гордумы

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