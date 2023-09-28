Губернатор Рязанской области принял участие в первом заседании гордумы

Павел Малков принял участие в первом заседании Рязанской городской Думы IV созыва, которое состоялось 28 сентября.
Главой муниципального образования на заседании была переизбрана Татьяна Панфилова. В обращении к председателю гордумы и депутатам Малков подчеркнул, что они должны оправдать оказанное рязанцами доверие.
Ключевым направлением в работе остается благоустройство города, особенно – исторического центра.
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