Губернатор Рязанской области поддержал финалистов премии #МЫВМЕСТЕ

Павел Малков поддержал волонтёров — финалистов международной добровольческой премии #МЫВМЕСТЕ. Успешно реализованы проекты:

«Дом надежды» – помощь бездомным животным. Номинация «Большая перемена», автор – Александра Тимонина из Михайлова;

Социальная столовая «Пять хлебов». Номинация «Помощь людям», автор – Регина Колядина из Скопина;

«Энергия побед» – фильмы о пожилых рязанцах, достигших успехов в любимом деле. Номинация «Медиапроект», автор — Елатомский приборный завод.

На своей странице ВКонтакте глава Рязанской области отметил, что наши волонтёры всегда приходят на помощь. В настоящее время они помогают военнослужащим, мобилизованным и их семьям.

Павел Малков призвал рязанцев в свою очередь поддержать волонтёров. Проголосовать за проекты можно до 5 ноября на сайте премии.

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