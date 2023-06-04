Губернатор Рязанской области побывал в пункте отбора на военную службу по контракту

Павел Малков 4 июня посетил пункт отбора на военную службу по контракту. Там глава Рязанской области ознакомился с работой по отбору кандидатов, последующему учёту военнослужащих и информированию населения.
Военный комиссар области Олег Серкез подчеркнул, что интерес к службе по контракту существенно вырос: за последние месяцы число желающих служить по контракту для участия в СВО выросло втрое, и такая динамика продолжается. Интересуются контрактной службой и граждане дружественных стран, включая Республику Куба.
В связи с возросшим интересом к службе по контракту возникла необходимость расширения площадей пункта. По поручению главы Рязанской области выделены помещения в здании на улице Каширина, 1. Сейчас там идёт капремонт. Это позволит значительно увеличить пропускную способность и повысить удобство для граждан. Работа будет осуществляться по принципу одного окна.
Губернатор подчеркнул важность размещения в том же здании МФЦ и пообещал и далее наращивать мощности при поддержке областного правительства, чтобы всё необходимое было в одном месте.