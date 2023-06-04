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Губернатор Рязанской области побывал в пункте отбора на военную службу по контракту

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

Павел Малков 4 июня посетил пункт отбора на военную службу по контракту. Там глава Рязанской области ознакомился с работой по отбору кандидатов, последующему учёту военнослужащих и информированию населения.

Военный комиссар области Олег Серкез подчеркнул, что интерес к службе по контракту существенно вырос: за последние месяцы число желающих служить по контракту для участия в СВО выросло втрое, и такая динамика продолжается. Интересуются контрактной службой и граждане дружественных стран, включая Республику Куба.

Павел Малков: «Работа кипит. Кроме стационарного пункта отбора на службу по контракту работают выездные, мобильные. У людей есть серьёзный интерес, есть желание служить. Мы делаем всё, чтобы максимально упростить и облегчить прохождение этого процесса»

В связи с возросшим интересом к службе по контракту возникла необходимость расширения площадей пункта. По поручению главы Рязанской области выделены помещения в здании на улице Каширина, 1. Сейчас там идёт капремонт. Это позволит значительно увеличить пропускную способность и повысить удобство для граждан. Работа будет осуществляться по принципу одного окна.

Павел Малков: «Пункт займет целый этаж, работа всех профильных служб будет выстроена в одном ключе. Предусмотрено всё – от отдельных комнат для специалистов, размещения потенциальных служащих до небольшого спортзала»

Губернатор подчеркнул важность размещения в том же здании МФЦ и пообещал и далее наращивать мощности при поддержке областного правительства, чтобы всё необходимое было в одном месте.

Павел Малков: «Рязань всегда славилась своими воинским традициями, не зря её называют столицей ВДВ. Поэтому для нас это особенно важное направление работы. Мы должны приложить все условия, чтобы внести свой вклад в успешное завершение специальной операции»

Губернатор Рязанской области побывал в пункте отбора на военную службу по контракту

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