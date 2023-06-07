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Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил Касимовский район

7info
Фото: vk.com/elatma62

7 июня губернатор Рязанской области Павел Малков посетил с рабочей поездкой Касимовский район. Подробности визита сообщила пресс-служба регионального правительства.

Глава региона посетил ряд предприятий муниципалитета, учреждений социальной сферы, общественных территорий района и города Касимова. Также прошла встреча губернатора с жителями муниципального образования, на которой Павел Малков обсудил актуальные для людей вопросы и проблемы.

В рабочей поездке участвовали вице-губернатор региона, куратор муниципальных образований Артём Бранов, министр территориальной политики области Жанна Фомина, министр экономического развития Андрей Ворфоломеев, и. о. министра строительного комплекса региона Юрий Кулешов, и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Елена Правдина, руководители муниципальных образований.

В частности, в поселке Елатьма губернатор ознакомился с работой Елатомского приборного завода (АО «Еламед»), который является одним из лидеров по производству медицинской техники и продукции для комплексного оснащения медучреждений. «Еламед» участвует в национальном проекте «Производительность труда». Компания входит в медицинский кластер Рязанской области и в настоящее время реализует при региональной господдержке инвестиционный проект по созданию производства одноразовых медизделий в стерильном исполнении.

Павел Малков положительно оценил результаты проведённой реконструкции центральной площади поселка, а также поддержал планы развития культурного проекта «Дом с характером», который реализует в Касимовском районе частный инвестор. Здание, в котором реализуется этот проект, — образец деревянной архитектуры, являющийся центральным строением купеческой усадьбы 19 века. Ее владелицей была известная предпринимательница Мария Андреевна Попова, жена купца и почетного гражданина Елатьмы Ивана Павловича Попова. Инвестор занимается восстановлением купеческого особняка и созданием в нем историко-культурного центра с музыкальной гостиной. В доме проведены реставрационные работы, открыта музейная экспозиция «Купцы уездного города Елатьма — меценаты и благотворители». В планах — дальнейшее благоустройство территории усадьбы.

Павел Малков отметил, что проект по восстановлению исторической усадьбы необходимо поддерживать и поручил руководству Касимовского района совместно с профильными ведомствами региона проработать вопросы, которые актуальны для инвестора.

«Договорились, что на следующей неделе в районе пройдет отдельное совещание. На нем будут детально проработаны все вопросы и поручения, которые мы зафиксируем по итогам этой рабочей поездки. Место, которое восстанавливает частный инвестор, очень красивое. Если привести в порядок всю территорию купеческой усадьбы, то получится очень привлекательный исторический комплекс. Нужно проработать механизмы, которые позволят вести здесь эту работу в дальнейшем, — сказал Павел Малков. — В целом Елатьма очень интересный, красивый поселок. Созданы прекрасные объекты в рамках благоустройства населенного пункта. Надо обязательно продолжать эту работу вместе с жителями».

Также в Елатьме губернатор посетил новый спальный корпус психоневрологического интерната для взрослых на 150 мест, построенного по федеральному проекту «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». Здание ввели в эксплуатацию в текущем году.

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