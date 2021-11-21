Губернатор Рязанской области отмечает юбилей

Сегодня губернатору Рязанской области Николаю Любимову 50 лет! РИА «7 новостей» поздравляет главу региона с юбилеем.

Николай Викторович Любимов родился 21 ноября 1971 года в Калуге.

Образование — высшее. В 1993 г. с отличием окончил Калужский государственный педагогический Университет им. К. Э. Циолковского, специальность — «учитель истории». В 2001 г. окончил с отличием Московский Гуманитарно-экономический институт (Калужский филиал), специальность — «юрист».

По окончании университета возглавил научно-исследовательский сектор КГПУ им. Циолковского.

С 1997 года по 2003 год замещал руководящие должности в организациях Калужской области.

В июне 2004 года был назначен на должность министра экономического развития Калужской области.

В декабре 2007 года избран Городским Головой города Калуги.

В декабре 2010 года назначен заместителем Губернатора Калужской области, в 2012 году — заместителем Губернатора Калужской области — руководителем администрации Губернатора Калужской области.

В 2015 году избран Председателем Законодательного Собрания Калужской области.

В сентябре 2016 года избран Депутатом Государственной Думы Российской Федерации, входил в состав комитета по бюджету и налогам, возглавлял подкомитет по взаимодействию со Счетной Палатой РФ.

Награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, медалью «За заслуги перед Калужской областью» III-й степени. Имеет ведомственные и общественные награды.

Указом Президента Российской Федерации от 14.02.2017 г. № 65 назначен временно исполняющим обязанности Губернатора Рязанской области.

18 сентября 2017 г. вступил в должность Губернатора Рязанской области.

Женат, воспитывает двух дочерей.