Губернатор Рязанской области Малков: В этом году дополнительно отремонтируем 46,5 км автодорог

6 апреля президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в РФ решено предоставить Рязанской области казначейский кредит с погашением до 30 апреля 2024 года. Об этом сообщил Депутат ГД Андрей Макаров. Средства в размере 1,3 млрд рублей будут направлены на опережающее финансирование капитального ремонта и ремонта автодорог и искусственных сооружений.
По мнению депутата, ремонт дорог – больная тема для региона. Проблемных участков очень много и в областном центре, и в районах. Работа предстоит большая.
Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил за поддержку Правительство РФ и Председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.