Губернатор Рязанской области Малков: В этом году дополнительно отремонтируем 46,5 км автодорог

6 апреля президиумом правительственной комиссии по региональному развитию в РФ решено предоставить Рязанской области казначейский кредит с погашением до 30 апреля 2024 года. Об этом сообщил Депутат ГД Андрей Макаров. Средства в размере 1,3 млрд рублей будут направлены на опережающее финансирование капитального ремонта и ремонта автодорог и искусственных сооружений.

– Беспроцентные казначейские кредиты – очень гибкий и полезный механизм. Об этом в Послании Федеральному Собранию напомнил наш Президент В.В. Путин. Средства на национальные проекты, которые зарезервированы в федеральном бюджете на 2024 год, регионы смогут получить и использовать уже сейчас через казначейские кредиты. В апреле будущего года они будут автоматически погашены – это хороший инструмент. Он предназначен для комплексного развития сельских территорий и обновления инфраструктуры, – отметил Андрей Макаров.

По мнению депутата, ремонт дорог – больная тема для региона. Проблемных участков очень много и в областном центре, и в районах. Работа предстоит большая.

– Надо максимально эффективно использовать все средства, организовать постоянный контроль за качеством работы. А если возникнут проблемы по вине подрядчика, или из-за нерадивости другого участника процесса, то обязательно привлекать к ответственности тех, кто это допустил, – подчеркнул Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил за поддержку Правительство РФ и Председателя Комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутата от Рязанской области Андрея Макарова.

– В этом году дополнительно отремонтируем 46,5 км автодорог в Рязанском, Спасском, Ухоловском, Касимовском и Ермишинском районах. По пятилетней программе эти участки дорог планировалось отремонтировать в 2024 году. Благодаря опережающему финансированию это удастся уже в этом году, – прокомментировал Павел Малков. – Будет жёсткий контроль за расходованием средств и за выполнением работ, в том числе с участием экспертов, депутатов и жителей области. Любой исполнитель должен знать, что если он берётся за работу, то нужно сделать её качественно и в установленные сроки. Не можешь – не надо браться.