Среда, 7 августа, 2024

Губернатор: Рязанская область готова принять эвакуированных из Курской области

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков выступил с заявлением о ситуации с атакой на Курскую область.

«Курская область подверглась вражескому нападению.

От действий преступного режима пострадали и погибли мирные жители. Этому нет оправдания. Выражаю соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым.

Российские военные продолжают отражать атаки ВСУ на границе. С наиболее опасных приграничных территорий ведётся эвакуация мирных жителей.

Мы не можем оставаться в стороне, окажем всю необходимую помощь. Готовы разместить в Рязанской области эвакуированных, в том числе организовать для школьников отдых с обучением на базе наших санаториев».

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Клиенты Tele2 могут заказать бесплатную проверку утечки персональных данных от «Солар»

Суд прекратил уголовное преследование «скопинского маньяка» Мохова

Более 100 человек в Рязанской области не могут пройти гемодиализ из-за отсутствия препаратов, заявил прокурор

Кровавая катастрофа: Сладков рассказал о ситуации для ВСУ в Курской области

Астролог Сомнатх рассказал, какая страна исчезнет с карты мира в ближайшие годы

В Касимовском районе остановили несовершеннолетнего водителя питбайка

На территории ярмарки выходного дня возле ЦНТИ посадили деревья и кустарники

В Рязани начали капремонт офиса врачей общей практики ГКБ №11

Ведический астролог Рами Блект оценил шансы Трампа на президентство

Рязанские врачи провели уникальную операцию пяти пациентам

В Скопинском районе прошла встреча с членами семей участников СВО

В Рязани отремонтируют подземный переход у ТЦ «Барс» к 1 мая 2025 года