Губернатор: Рязанская область готова принять эвакуированных из Курской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков выступил с заявлением о ситуации с атакой на Курскую область.

«Курская область подверглась вражескому нападению.

От действий преступного режима пострадали и погибли мирные жители. Этому нет оправдания. Выражаю соболезнования семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым.

Российские военные продолжают отражать атаки ВСУ на границе. С наиболее опасных приграничных территорий ведётся эвакуация мирных жителей.

Мы не можем оставаться в стороне, окажем всю необходимую помощь. Готовы разместить в Рязанской области эвакуированных, в том числе организовать для школьников отдых с обучением на базе наших санаториев».