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Понедельник, 7 июня, 2021
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Губернатор поручил прокуратуре разобраться с постоянными отключениями горячей воды в Костроме

Елена Лобанова
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В понедельник, 7 июня, губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил разобраться с постоянными отключениями горячей воды в облцентре. Об этом сообщает портал государственных органов региона. 

Количество жалоб на длительное отключения горячей воды выросло на 60%, по данным центра управления регионом. Многие люди замечают, что ресурсоснабжающая организация может сообщить о восстановлении услуги, а на деле это не выполнить. 

Ситников поручил департаменту строительства, ТЭК и ЖКХ взять сроки восстановления водоснабжения под жесткий контроль. 

— Поручаю администрации города привлечь городскую прокуратуру к решению вопроса. Сделайте так, чтобы сроки, по которым проводятся ремонтные работы, выдерживались и чтобы людей в заблуждение не вводили, — заключил губернатор Костромской области.

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