Губернатор поручил прокуратуре разобраться с постоянными отключениями горячей воды в Костроме

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В понедельник, 7 июня, губернатор Костромской области Сергей Ситников поручил разобраться с постоянными отключениями горячей воды в облцентре. Об этом сообщает портал государственных органов региона.

Количество жалоб на длительное отключения горячей воды выросло на 60%, по данным центра управления регионом. Многие люди замечают, что ресурсоснабжающая организация может сообщить о восстановлении услуги, а на деле это не выполнить.

Ситников поручил департаменту строительства, ТЭК и ЖКХ взять сроки восстановления водоснабжения под жесткий контроль.