Губернатор Павел Малков провел очередное заседание Правительства Рязанской области. В ходе заседания глава региона представил нового заместителя председателя Правительства области Рустама Халикова, который будет курировать работу министерства ТЭК и ЖКХ и Госжилинспекции. Павел Малков отметил, что остается еще много проблем, связанных, в том числе, с изношенной коммунальной инфраструктурой, состоянием электросетевого хозяйства, капитальным ремонтом многоквартирных домов, и разными неудачными экспериментами, которые раньше проводились. «Проблемы в этой сфере нужно решать. Прошу представить уже конкретные предложения о том, как будем дальше двигаться. Региону нужны качественные изменения в сфере ЖКХ», – сказал Павел Малков. Губернатор пожелал Рустаму Халикову успехов. Новый зампред Правительства будет курировать Скопин и Скопинский район, в которых также предстоит выстроить работу во многих сферах.

Кроме того, Павел Малков поручил всем зампредам регионального Правительства взять на особый контроль работу по обращениям жителей в социальных сетях. «Все зампреды выступили с публичными отчетами, рассказали о своей работе. Жители задавали свои вопросы, на часть из них ответили сразу, часть вопросов осталась в проработке. На каждый вопрос должен быть дан ответ», – подчеркнул Губернатор.

В ходе рассмотрения отчетов руководителей ведомств и глав муниципалитетов по поручениям губернатор поручил минсельхозу региона продолжать активную разъяснительную и консультационную работу с аграриями. Павел Малков отметил важность такого сопровождения сельхозтоваропроизводителей в режиме одного окна, особенно небольших хозяйств и фермеров, которые должны знать, как воспользоваться действующими мерами поддержки. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Дмитрия Филиппова, в этом году было подано 29 заявок на участие в конкурсе «Агростартап», 14 из них победили, сумма грантовой поддержки из бюджетов всех уровней составила почти 56 млн рублей. В частности, фермер из Путятинского района на полученный грант планирует построить картофелехранилище. На всех этапах подготовки документов и участия в конкурсе фермерам региона оказывают помощь специалисты минсельхоза и Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Корпорации развития Рязанской области.

В Кораблинском районе в следующем году по поручению губернатора Павла Малкова будет отремонтирована автодорога «Пехлец – Кораблино – Скопин». По словам зампреда правительства – министра транспорта и автодорог Павла Супруна, объект включен в пятилетний план дорожного ремонта, в 2025 году будет отремонтирован самый проблемный участок межмуниципальной трассы протяженностью 27 км.

В ходе заседания обсуждалась также работа по устранению аварийных перебоев в электроснабжении в муниципалитетах, которые фиксировались в выходные дни из-за непогоды. По информации министерства ТЭК и ЖКХ, все аварийно-восстановительные работы проведены, по итогам прохождения циклона электроснабжение восстановлено. Павел Малков поручил представить отчет о проведенной работе, а также конкретные меры по улучшению организации деятельности в этом направлении.Губернатор поручил главам муниципальных образований своевременно подготовить ледовые площадки для катания на коньках и хоккейные коробки с учетом запросов граждан. Так, в Касимове и Касимовском районе благодаря успешной реализации проектов по региональной программе поддержки местных инициатив и программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в зимний период планируется открыть вдвое больше катков по сравнению с прошлым сезоном. В Рязани будет организовано 26 катков в общественных местах и 11 катков организуют управляющие компании на территории. Кроме того, появятся 4 новые хоккейные коробки в микрорайонах, а также будет установлено освещение на стадионе «Локомотив».