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Губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области

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Фото: ryazan.gov.ru/

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание Правительства Рязанской области. В ходе заседания глава региона представил нового заместителя председателя Правительства области Рустама Халикова, который будет курировать работу министерства ТЭК и ЖКХ и Госжилинспекции. Павел Малков отметил, что остается еще много проблем, связанных, в том числе, с изношенной коммунальной инфраструктурой, состоянием электросетевого хозяйства, капитальным ремонтом многоквартирных домов, и разными неудачными экспериментами, которые раньше проводились. «Проблемы в этой сфере нужно решать. Прошу представить уже конкретные предложения о том, как будем дальше двигаться. Региону нужны качественные изменения в сфере ЖКХ», – сказал Павел Малков. Губернатор пожелал Рустаму Халикову успехов. Новый зампред Правительства будет курировать Скопин и Скопинский район, в которых также предстоит выстроить работу во многих сферах.

Кроме того, Павел Малков поручил всем зампредам регионального Правительства взять на особый контроль работу по обращениям жителей в социальных сетях. «Все зампреды выступили с публичными отчетами, рассказали о своей работе. Жители задавали свои вопросы, на часть из них ответили сразу, часть вопросов осталась в проработке. На каждый вопрос должен быть дан ответ», – подчеркнул Губернатор.

В ходе рассмотрения отчетов руководителей ведомств и глав муниципалитетов по поручениям губернатор поручил минсельхозу региона продолжать активную разъяснительную и консультационную работу с аграриями. Павел Малков отметил важность такого сопровождения сельхозтоваропроизводителей в режиме одного окна, особенно небольших хозяйств и фермеров, которые должны знать, как воспользоваться действующими мерами поддержки. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Дмитрия Филиппова, в этом году было подано 29 заявок на участие в конкурсе «Агростартап», 14 из них победили, сумма грантовой поддержки из бюджетов всех уровней составила почти 56 млн рублей. В частности, фермер из Путятинского района на полученный грант планирует построить картофелехранилище. На всех этапах подготовки документов и участия в конкурсе фермерам региона оказывают помощь специалисты минсельхоза и Центра компетенций в сфере сельхозкооперации и поддержки фермеров Корпорации развития Рязанской области.

В Кораблинском районе в следующем году по поручению губернатора Павла Малкова будет отремонтирована автодорога «Пехлец – Кораблино – Скопин». По словам зампреда правительства – министра транспорта и автодорог Павла Супруна, объект включен в пятилетний план дорожного ремонта, в 2025 году будет отремонтирован самый проблемный участок межмуниципальной трассы протяженностью 27 км.

В ходе заседания обсуждалась также работа по устранению аварийных перебоев в электроснабжении в муниципалитетах, которые фиксировались в выходные дни из-за непогоды. По информации министерства ТЭК и ЖКХ, все аварийно-восстановительные работы проведены, по итогам прохождения циклона электроснабжение восстановлено. Павел Малков поручил представить отчет о проведенной работе, а также конкретные меры по улучшению организации деятельности в этом направлении.Губернатор поручил главам муниципальных образований своевременно подготовить ледовые площадки для катания на коньках и хоккейные коробки с учетом запросов граждан. Так, в Касимове и Касимовском районе благодаря успешной реализации проектов по региональной программе поддержки местных инициатив и программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» в зимний период планируется открыть вдвое больше катков по сравнению с прошлым сезоном. В Рязани будет организовано 26 катков в общественных местах и 11 катков организуют управляющие компании на территории. Кроме того, появятся 4 новые хоккейные коробки в микрорайонах, а также будет установлено освещение на стадионе «Локомотив».

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области
Губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области
Губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области
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