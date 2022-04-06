Губернатор Николай Любимов вручил рязанцам государственные и региональные награды

6 апреля в Правительстве области состоялась торжественная церемония награждения рязанцев государственными и региональными наградами, которые вручил Губернатор Николай Любимов.
Государственными и региональными наградами отмечены 14 представителей разных профессий и сфер деятельности: работники учреждений здравоохранения, науки, образования, культуры, добровольцы, представители общественных организаций.
Медалей Президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции «Мы вместе»» удостоены победители Международной Премии #МЫВМЕСТЕ ученик МБОУ «Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» Георгий Калинин и ученица МБОУ «СОШ имени М. Горького» г. Скопина Анастасия Теплова.
Нескольким рязанцам присвоены Почетные звания «Заслуженный учитель РФ», «Почетный работник здравоохранения Рязанской области», «Почетный работник культуры и искусства Рязанской области», «Почетный экономист Рязанской области».
Поздравляя собравшихся, Губернатор поблагодарил их за преданность своему делу и активное участие в развитии региона.