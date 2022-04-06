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Среда, 6 апреля, 2022

Губернатор Николай Любимов вручил рязанцам государственные и региональные награды

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Губернатор Николай Любимов вручил рязанцам государственные и региональные награды

7info
Фото: Правительство Рязанской области

6 апреля в Правительстве области состоялась торжественная церемония награждения рязанцев государственными и региональными наградами, которые вручил Губернатор Николай Любимов.

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Государственными и региональными наградами отмечены 14 представителей разных профессий и сфер деятельности: работники учреждений здравоохранения, науки, образования, культуры, добровольцы, представители общественных организаций.

Медалей Президента РФ «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции «Мы вместе»» удостоены победители Международной Премии #МЫВМЕСТЕ ученик МБОУ «Многопрофильная школа № 17 имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» Георгий Калинин и ученица МБОУ «СОШ имени М. Горького» г. Скопина Анастасия Теплова.

Нескольким рязанцам присвоены Почетные звания «Заслуженный учитель РФ», «Почетный работник здравоохранения Рязанской области», «Почетный работник культуры и искусства Рязанской области», «Почетный экономист Рязанской области».

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Поздравляя собравшихся, Губернатор поблагодарил их за преданность своему делу и активное участие в развитии региона.

«Такие люди, как вы, ведут за собой других, наставляют, своими успехами убеждают в том, что достичь можно очень много, если упорно следовать своей цели и уверенно идти вперед. Каждый из вас без преувеличения – пример для огромного количества людей, которые стремятся себя реализовать, – сказал Губернатор. – Уверен, что награды станут для вас стимулом к тому, чтобы достичь новых высот, принести еще больше пользы родному краю и его жителям. Вместе мы сможем сделать все для того, чтобы Россия, Рязанская земля укреплялись и процветали, чтобы сохранялись очень важные нравственные ориентиры в обществе и решались самые масштабные национальные задачи».

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