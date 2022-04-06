Губернатор Николай Любимов вручил рязанцам государственные и региональные награды

«Такие люди, как вы, ведут за собой других, наставляют, своими успехами убеждают в том, что достичь можно очень много, если упорно следовать своей цели и уверенно идти вперед. Каждый из вас без преувеличения – пример для огромного количества людей, которые стремятся себя реализовать, – сказал Губернатор. – Уверен, что награды станут для вас стимулом к тому, чтобы достичь новых высот, принести еще больше пользы родному краю и его жителям. Вместе мы сможем сделать все для того, чтобы Россия, Рязанская земля укреплялись и процветали, чтобы сохранялись очень важные нравственные ориентиры в обществе и решались самые масштабные национальные задачи».