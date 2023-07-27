Четверг, 27 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Губернатор Малков сделал важное заявление о ремонте Северной окружной дороги Рязани

7info

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в соцсетях о ходе реконструкции Северной окружной дороги Рязани.

По словам главы региона, транспортная артерия города к ноябрю станет комфортной и безопасной для автомобилистов и пешеходов. Работы идут с опережением графика.

Дорожники расширили проезжую часть, оборудовали коммуникации, устанавливают барьерное ограждение, освещение. На очереди обустройство тротуаров, остановок, надземного пешеходного перехода.

— Уже открыли движение по всем четырём полосам. Заторов на дороге больше не будет. Оставшиеся работы будут проводиться ночью, — написал Павле Малков.

По словам главы региона, Рязанская область получила из федерального бюджета дополнительно 100 миллионов рублей. Средства позволят привести в порядок прилегающие дороги, подъездные пути.

Деньги потратят на ремонт участка Муромского шоссе от пересечения Касимовского шоссе с улицей Советской Армии до Северного обхода, а также на участки самого Северного обхода.

Губернатор Малков сделал важное заявление о ремонте Северной окружной дороги Рязани
Губернатор Малков сделал важное заявление о ремонте Северной окружной дороги Рязани

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязани 26 июля прошла приёмка дороги от ул. Черновицкой до Ряжского шоссе

Длина отремонтированного участка — 9,3 километра. На дороге поменяли асфальт, укрепили обочины, в некоторых местах расширили проезжую часть, нанесли разметку.

Россиянам предложили выплачивать на подготовку к школе 22 тысячи рублей

Соответствующая инициатива справедливороссов особенно актуальна на фоне подорожания «школьного набора», указал руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

В Рязани хотят восстановить разрушенную вандалами скульптуру «Россия — Родина моя»

Разрушенную вандалами скульптуру «Россия — Родина моя» пытается сохранить скульптор, Почётный гражданин города Рязани Раиса Лысенина.

В Рязанской области женщины регистрируют собственный бизнес чаще чем мужчины

Аналитики «Деловой среды» подвели итоги предпринимательской активности за первые шесть месяцев 2023 года.

Автомобиль Mitsubishi сбил двух подростков на Московском шоссе Рязани

26 июля, в 16.46 у дома № 7А 55-летний рязанец, управлявший автомобилем Mitsubishi, на нерегулируемом пешеходном переходе сбил молодых людей в возрасте 16 и 17 лет.

Белгородцы попросили восстановить дома после обстрелов     

Жители села Муром попросили губернатора Вячеслава Гладкова восстановить дома после обстрелов, пишет «Бел.Ру». Местная жительница заявила, что сельчане очень недовольны главой населенного пункта. «Ничего не делается даже для наведения порядка. Помогите, село умирает», – отметила белгородка. Глава региона ответил, что восстановительные работы скоро начнутся, деньги на эти цели уже выделены....

Мужчина на личном электросамокате сбил 6-летнюю девочку в Москве

В момент столкновения девочка ехала на самокате в сопровождении матери.

Подмосковный дворник-педофил развратил четвероклассницу у подъезда

Сотрудники полиции задержали 46-летнего дворника, который развратил четвероклассницу в городе Клин, пишет телеграм-канал SHOT. По предварительной версии, злоумышленник встретил 10-летнюю девочку возле подъезда, заманил ее в подвал, где показал ей порно. После этого педофил положил ребенка на кровать и начал целовать. Школьнице удалось убежать. Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные...

Врачи спасли жизнь изнасилованному извергом коту в Тверской области

Московские ветеринары спасли жизнь коту Грише, над которым надругались в Тверской области, пишет МК. Сейчас стражи порядка разыскивают злоумышленника, который изнасиловал животное, возбуждено уголовное дело. «Гриша — домашний кот. Он потерялся, когда его хозяева переезжали», — говорится в публикации. Животное нашли волонтеры в критическом состоянии. Ему диагностировали перелом хвоста, крестцово-подвздошное...

Жителей Касимова ждёт отключение газа

На странице администрации Касимова ВКонтакте опубликовано объявление об отключении газа.

Белгородцев возмутило, что их не пускают в школы к детям

Белгородские родители пожаловались губернатору Вячеславу Гладкову, что их пускают к детям в школы и детские сады, пишет «Бел.Ру». «У нас что, тюремный режим? Зачем нагнетаете?» – задалась вопросом мама одного из учеников. Она предложила сделать систему пропусков, чтобы избежать подобной практики. Глава региона ответил, что такие меры безопасности важны...

Екатеринбуржцам снова начали рассылать повестки в военкомат

Жителям Екатеринбурга снова начали рассылать повестки в военкомат, пишет портал E1.RU. Прибыть туда для уточнения данных попросили 36-летнего отца троих детей – повестку оставили в почтовом ящике. Мужчина окончил военную кафедру и является лейтенантом запаса. Юрист Евгений Крылов назвал вызов в военкомат для уточнения данных стандартной практикой. «Сотрудники регулярно проверяют...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации