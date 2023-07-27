Губернатор Малков сделал важное заявление о ремонте Северной окружной дороги Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в соцсетях о ходе реконструкции Северной окружной дороги Рязани.

По словам главы региона, транспортная артерия города к ноябрю станет комфортной и безопасной для автомобилистов и пешеходов. Работы идут с опережением графика.

Дорожники расширили проезжую часть, оборудовали коммуникации, устанавливают барьерное ограждение, освещение. На очереди обустройство тротуаров, остановок, надземного пешеходного перехода.

— Уже открыли движение по всем четырём полосам. Заторов на дороге больше не будет. Оставшиеся работы будут проводиться ночью, — написал Павле Малков.

По словам главы региона, Рязанская область получила из федерального бюджета дополнительно 100 миллионов рублей. Средства позволят привести в порядок прилегающие дороги, подъездные пути.

Деньги потратят на ремонт участка Муромского шоссе от пересечения Касимовского шоссе с улицей Советской Армии до Северного обхода, а также на участки самого Северного обхода.