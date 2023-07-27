Губернатор Малков сделал важное заявление о ремонте Северной окружной дороги Рязани

Губернатор Рязанской области Павел Малков рассказал в соцсетях о ходе реконструкции Северной окружной дороги Рязани.
По словам главы региона, транспортная артерия города к ноябрю станет комфортной и безопасной для автомобилистов и пешеходов. Работы идут с опережением графика.
Дорожники расширили проезжую часть, оборудовали коммуникации, устанавливают барьерное ограждение, освещение. На очереди обустройство тротуаров, остановок, надземного пешеходного перехода.
По словам главы региона, Рязанская область получила из федерального бюджета дополнительно 100 миллионов рублей. Средства позволят привести в порядок прилегающие дороги, подъездные пути.
Деньги потратят на ремонт участка Муромского шоссе от пересечения Касимовского шоссе с улицей Советской Армии до Северного обхода, а также на участки самого Северного обхода.