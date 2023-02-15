Губернатор Малков рассказал о реакции на жалобы из соцсетей

Губернатор Рязанской области Павел Малков опубликовал в телеграм-канале пост, где рассказал о работе с жалобами из соцсетей.

За прошедшую неделю получил много комментариев. Ведомства и муниципалитеты реагируют, дают ответы. Часть обращений уже по традиции выношу на заседание правительства.

Рязанец Антон пожаловался на ямы на дороге Рязань — Пронск. Особенно проблемные участки — дороги возле села Малинищи и деревни Абакумово. Министр транспорта Павел Супрун ответил, что на дороге в начале февраля проведен ямочный ремонт литой асфальтобетонной смесью, наиболее сильные повреждения заделаны. Поручил проверить состояние дороги и при необходимости провести дополнительные работы.

Артём из Скопина попросил проверить уборку улиц и ремонт дорог в городе. И.о. главы администрации Скопина Ирина Ланина сообщила, что в этом году проведут ремонт дороги по улице Карла Маркса и еще трёх улиц в микрорайонах Заречный и Октябрьский. Где необходимо проведут ямочный ремонт. Запланирована встреча с автором обращения. Поручил активнее выстраивать диалог с жителями и рассказывать о планах.

Из Клепиковского района получил комментарий о вырубке деревьев в районе деревень Неверово и Озерки. Глава администрации района Денис Ефанов пояснил, что вырубка ведётся не на территории лесфонда, а на заброшенных и заросших землях сельхозназначения. Проводится работа по вводу этих земель в оборот.

Ирина из Рязани рассказала о том, что в платежке за январь нет строки с перерасчётом за дни, когда из-за аварии на теплосетях в домах не было тепла. Глава администрации Елена Сорокина отметила, что информация по домам, где нужно сделать перерасчёт, подготовлена и направлена в КВЦ. До конца февраля жители получат перерасчёт. Поручил проконтролировать этот вопрос.

Друзья, спасибо, что оставляете комментарии и рассказываете о проблемах. Это помогает понять реальное состояние дел в нашей области.