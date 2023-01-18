Среда, 18 января, 2023
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Губернатор Малков рассказал Матвиенко, как в Рязанской области поддерживают участников СВО

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Фото: www.council.gov.ru

Губернатор Рязанской области Павел Малков во время встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко рассказал, как в регионе организована поддержка участников СВО и членов их семей. Об этом сообщает сайт СФ.

По словам Малкова, все люди получают положенные выплаты, для детей есть льготы при поступлении в детские сады, учебные заведения. Персональные кураторы закреплены за каждой семьёй мобилизованного.

В Рязанской области действует «горячая линия» — телефон поддержки и офис, куда можно обратиться по всем вопросам.

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